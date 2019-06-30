Российские шахматисты Дубов и Свидлер проиграли в 7-м туре турнира в Израиле

Российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Пётр Свидлер потерпели поражения в седьмом туре на международном турнире в израильской Нетании.

Дубов, играя чёрными фигурами, на 55-м ходу уступил украинцу Павлу Эльянову.

Свидлер также чёрными проиграл представителю Израиля Илье Смирину.



Шахматы. Турнир в Нетании. Седьмой тур



Павел Эльянов (Украина) — Даниил Дубов (Россия) — 0:1.

Илья Смирин (Израиль) — Пётр Свидлер (Россия) — 0:1.

Тамир Набати (Израиль) — Максим Родштейн (Израиль) — 0-1;

Евгений Постный (Израиль) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5-0,5;

Люк Макшейн (Англия) — Леньер Домингес (США) — 1-0.



Турнирная таблица

1. Леньер Домингес — 4,5 очка.

2–5. Борис Гельфанд, Илья Смирин, Люк Макшейн, Даниил Дубов — по 4.

6-7. Тамир Набати, Максим Родштейн — по 3,5.

8. Павел Эльянов – 3

9 Пётр Свидлер — 2,5.

10. Евгений Постный — 2.