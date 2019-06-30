Российские шахматисты Дубов и Свидлер проиграли в 7-м туре турнира в Израиле

Российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Пётр Свидлер потерпели поражения в седьмом туре на международном турнире в израильской Нетании.
Дубов, играя чёрными фигурами, на 55-м ходу уступил украинцу Павлу Эльянову.
Свидлер также чёрными проиграл представителю Израиля Илье Смирину.
Шахматы. Турнир в Нетании. Седьмой тур
Павел Эльянов (Украина) — Даниил Дубов (Россия) — 0:1.
Илья Смирин (Израиль) — Пётр Свидлер (Россия) — 0:1.
Тамир Набати (Израиль) — Максим Родштейн (Израиль) — 0-1;
Евгений Постный (Израиль) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5-0,5;
Люк Макшейн (Англия) — Леньер Домингес (США) — 1-0.
Турнирная таблица
1. Леньер Домингес — 4,5 очка.
2–5. Борис Гельфанд, Илья Смирин, Люк Макшейн, Даниил Дубов — по 4.
6-7. Тамир Набати, Максим Родштейн — по 3,5.
8. Павел Эльянов – 3
9 Пётр Свидлер — 2,5.
10. Евгений Постный — 2.
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