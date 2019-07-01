Сотникова поздравила себя с днём рождения: 23 – это вам не шутки

Первая российская чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном катании Аделина Сотникова поздравила саму себя с днём рождения.

«23 – это вам не шутки. Мам, пап, спасибо за жизнь! Вроде такая маленькая дата, но что за эти годы было пережито… знаю только я. Хочу пожелать себе не останавливаться и расти дальше! Каков будет мой выбор? А я сама не знаю, жизнь всё покажет. Год был нелёгким, но продуктивным. Чудеса есть, а у меня есть чудо!» – написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.

В последний раз фигуристка выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16, став шестой на чемпионате России. О завершении карьеры Сотникова официально не объявляла.