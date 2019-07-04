Путин сообщил, что Россия поделится с Италией опытом проведения зимней Олимпиады

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что Россия готова поделиться с коллегами опытом проведения Олимпийских игр.

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить итальянских друзей с тем, что Италия получила право принять зимние Олимпийские игры в 2026 году. Готовы всячески содействовать их проведению, имея в виду наш недавний опыт проведения таких соревнований в Сочи», — сказал Путин.

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в двух городах Италии – Милане и Кортине-д'Ампеццо.

В предыдущий раз Италия принимала зимнюю Олимпиаду в 2006 году, тогда Игры прошли в Турине. Ранее, в 1956 году, сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде, которая проходила в Кортине-д'Ампеццо.