Супруга Плющенко: если бы сын Саша был бездарью, пошёл бы в футбол

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что не отдала бы шестилетнего сына Александра в фигурное катание, если бы он был бездарью.

«Я недавно послушала интервью своего друга Филиппа Киркорова. Он сказал, что, если вдруг поймёт, что у его ребенка есть вокальный талант, будет его развивать. В противном случае о сцене не может быть и речи. История с последним «Голосом» показала, что насильно мил не будешь.

И второе: не надо бежать впереди паровоза. Сейчас мой Сашенька готовит новую программу, с которой будет кататься в следующем сезоне. Я думаю, что нас закидают камнями за её название: «Танго любви». Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать чувство любви?». Но я его учу, чтобы он не обращал на это внимания. Если бы он был бездарью, пошёл бы в футбол. А если бы и так не получилось, тогда в хоккей. Или же просто учиться в школу. Но у него талант к фигурному катанию. Хотя одного таланта мало. Надо ещё 6–7 часов в день пахать на льду, если ты хочешь чего-то добиться.

В 7 лет Евгений считался гением, потому что делал двойные прыжки. Саша их выполняет в шесть лет, а начал в пять. Честно говоря, я боюсь, чтобы Сашенька не испортился. Мы его порой даже специально придерживаем, чтобы крыша не слетела», — приводит слова Рудковской «Собеседник».