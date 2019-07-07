Карякин сыграл вничью с Анандом на этапе Grand Chess Tour в Загребе

В десятом туре этапа Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия) все партии завершились вничью, что не внесло изменений в турнирную таблицу перед заключительным днём соревнований.
Результаты партий 10-го тура
Дин Лижэнь (Китай) – Левон Аронян (Армения) – 0,5:0,5.
Уэсли Со (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5.
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5.
Аниш Гири (Нидерланды) – Хикару Накамура (США) — 0,5:0,5.
Виши Ананд (Индия) — Сергей Карякин (Россия) — 0,5:0,5.
Фабиано Каруана (США) — Шахрияр Мамедьяров,(Азербайджан) — 0,5:0,5.
Положение после 10-го тура
1. Магнус Карлсен — 7 очков.
2. Уэсли Со — 6,5.
3-5. Фабиано Каруана, Ян Непомнящий, Левон Аронян — по 5,5.
6. Дин Лижэнь — 5.
7–9. Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Сергей Карякин — по 4,5.
10–11. Шахрияр Мамедьяров, Вишванатан Ананд — по 4.
12. Хикару Накамура — 3,5.
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