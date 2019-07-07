Карякин сыграл вничью с Анандом на этапе Grand Chess Tour в Загребе

В десятом туре этапа Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия) все партии завершились вничью, что не внесло изменений в турнирную таблицу перед заключительным днём соревнований.

Результаты партий 10-го тура

Дин Лижэнь (Китай) – Левон Аронян (Армения) – 0,5:0,5.

Уэсли Со (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5.

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5.

Аниш Гири (Нидерланды) – Хикару Накамура (США) — 0,5:0,5.

Виши Ананд (Индия) — Сергей Карякин (Россия) — 0,5:0,5.

Фабиано Каруана (США) — Шахрияр Мамедьяров,(Азербайджан) — 0,5:0,5.

Положение после 10-го тура



1. Магнус Карлсен — 7 очков.

2. Уэсли Со — 6,5.

3-5. Фабиано Каруана, Ян Непомнящий, Левон Аронян — по 5,5.

6. Дин Лижэнь — 5.

7–9. Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Сергей Карякин — по 4,5.

10–11. Шахрияр Мамедьяров, Вишванатан Ананд — по 4.

12. Хикару Накамура — 3,5.