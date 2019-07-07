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Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, на котором ехали марафонцы. Трое погибли

Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, на котором ехали марафонцы. Трое погибли
Другие / Прочие виды спорта 0

Недалеко от Екатеринбурга взорвался бензовоз, на котором ехали участники марафона.

Как сообщает Telegram-канал Mash, трагедия произошла на трассе Карпинск — Кыштым. Водитель бензовоза решил подбросить спортсменов, которых встретил. Он посадил семь человек на цистерну, однако в пути не справился с управлением. В результате машина перевернулась и взорвалась. В бензовозе было 4,5 тонны топлива, из них вылилось около 500 литров.

Три человека погибли. Ещё пять, включая водителя, в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии. Предварительно, жертвами оказались участники горного марафона «Конжак — 2019». Соревнования проводятся ежегодно близ города Карпинска Свердловской области в первую субботу июля. Это один из этапов Кубка России.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: vk.com/club121604654

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