Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, на котором ехали марафонцы. Трое погибли
Недалеко от Екатеринбурга взорвался бензовоз, на котором ехали участники марафона.
Как сообщает Telegram-канал Mash, трагедия произошла на трассе Карпинск — Кыштым. Водитель бензовоза решил подбросить спортсменов, которых встретил. Он посадил семь человек на цистерну, однако в пути не справился с управлением. В результате машина перевернулась и взорвалась. В бензовозе было 4,5 тонны топлива, из них вылилось около 500 литров.
Три человека погибли. Ещё пять, включая водителя, в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии. Предварительно, жертвами оказались участники горного марафона «Конжак — 2019». Соревнования проводятся ежегодно близ города Карпинска Свердловской области в первую субботу июля. Это один из этапов Кубка России.
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