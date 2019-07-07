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Иванюк выиграл международный турнир в Польше в прыжках в высоту

Иванюк выиграл международный турнир в Польше в прыжках в высоту
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, серебряный призёр Европейских игр – 2019 российский легкоатлет Илья Иванюк, выступающий в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА, завоевал золотую медаль в прыжках в высоту на международном турнире в Белостоке (Польша).

Иванюк и японец Рё Сато преодолели планку на высоте 2,27 м, но россиянину понадобилось на взятие высоты меньше попыток. Третье место занял поляк Сильвестер Беднарек.

Личный рекорд Иванюка, который равняется 2,31 м, был показан спортсменом на чемпионате Европы – 2018.

Лёгкая атлетика. Международный турнир. Белосток, Польша
Прыжки в высоту. Мужчины

1. Илья Иванюк (Россия) – 2,27.
2. Рё Сато (Япония) – 2,27.
3. Сильвестер Беднарек (Польша) – 2,20.

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