Комиссия МОК по этике запросила у Попова выписки со счетов за 2009 год

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов сообщил, что комиссия МОК по этике запросила у него выписки с банковских счетов за 2009 год. Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался, что некоторые члены МОК, в том числе Попов, получили деньги в обмен на голоса на выборах столицы Олимпиады-2016.
«Я постоянно нахожусь на связи с комиссией МОК по этике, которая ведёт разбирательство дела. Мне прислали ряд вопросов, на которые я должен ответить, и попросили прислать выписки со счетов за 2009 год. Само по себе разбирательство проводится в рабочем порядке и не требует моего личного присутствия в МОК, но при необходимости я готов прилететь туда по первому требованию», – приводит слова Попова РИА «Новости».
На минувшей неделе Попов заявил, что не голосовал на выборах столицы летних Олимпийских игр—2016 за Рио-де-Жанейро.
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