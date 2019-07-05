Попов: на выборах столицы ОИ-2016 я не голосовал за Рио-де-Жанейро
Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Александр Попов заявил, что не голосовал на выборах столицы летних Олимпийских игр — 2016 за Рио-де-Жанейро.
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался, что некоторые члены МОК, в том числе Попов, получили деньги в обмен на голоса на выборах столицы ОИ-2016.
«Вы знаете, это тяжело понять, ребята юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причём очень серьёзно», — цитирует Попова «Р-Спорт».
Экс-губернатор Рио рассказал о крупных взятках Попову и Бубке
- 5 июля 2019
-
10:02
-
01:10
- 26 июня 2019
-
14:53
- 25 июня 2019
-
19:51
- 8 июня 2019
-
13:23
- 1 июня 2019
-
10:13
- 27 апреля 2019
-
12:44
- 18 апреля 2019
-
15:08
-
11:51
- 17 апреля 2019
-
12:30
- 16 апреля 2019
-
13:24
- 10 апреля 2019
-
13:00
- 1 апреля 2019
-
20:54
- 31 марта 2019
-
23:00
- 27 марта 2019
-
23:18
-
15:57
- 20 марта 2019
-
12:53
- 18 марта 2019
-
18:25
- 13 марта 2019
-
12:45
- 28 февраля 2019
-
13:37
- 20 февраля 2019
-
10:22
- 19 февраля 2019
-
09:26
- 12 февраля 2019
-
18:16
- 7 февраля 2019
-
21:07
- 6 февраля 2019
-
19:02
- 15 января 2019
-
13:41
- 26 декабря 2018
-
11:58
- 18 декабря 2018
-
11:04
- 5 декабря 2018
-
16:00
- 4 декабря 2018
-
10:32
- 1 декабря 2018
-
18:38
- 28 ноября 2018
-
13:11
- 26 ноября 2018
-
18:07
- 1 сентября 2016
-
09:18
- 30 августа 2016
-
04:57
Партнерский контент