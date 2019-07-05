Попов: на выборах столицы ОИ-2016 я не голосовал за Рио-де-Жанейро

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Александр Попов заявил, что не голосовал на выборах столицы летних Олимпийских игр — 2016 за Рио-де-Жанейро.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался, что некоторые члены МОК, в том числе Попов, получили деньги в обмен на голоса на выборах столицы ОИ-2016.

«Вы знаете, это тяжело понять, ребята юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причём очень серьёзно», — цитирует Попова «Р-Спорт».