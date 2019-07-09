Гараничев: тренеры добавляют игровые занятия, чтобы работа не стала рутиной

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о том, как проходит сбор в Тюмени.
«В «Жемчужине Сибири» большой круг. Здесь есть разнообразные варианты прохождения трассы. Вот когда круг маленький – можно психологически устать. Такие длительные тренировки проходят раз в микроцикл перед днем отдыха.
Тренерский штаб добавляет игровые занятия, чтобы работа не стала рутиной. Это уже традиционно так. Игровые тренировки, например, футбол, помогают эмоционально разгрузиться.
Да, меня позвали в августе в Висбаден на международный фестиваль по летнему биатлону. Я был рад, что на эти старты пригласили меня с Катей Юрловой-Перхт. Это будут соревнования городского формата. На таких турнирах психологически можно даже не разгрузиться, а наоборот, наверное, приободриться, получить соревновательную практику", — цитирует Гараничева «Тюменская арена».
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