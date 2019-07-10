Цурская: Тутберидзе хотела поставить мне голову на место, но она не поставилась

Чемпионка юношеских Олимпийских игр, российская фигуристка Полина Цурская, завершившая карьеру в 17 лет, рассказала, почему ушла из группы Этери Тутберидзе.

«Пошли травмы. Психологически стало тяжело. Этери Георгиевна пыталась привести меня в чувство. Возможно, она это делала не слишком мягко, и я воспринимала всё в штыки. Всё-таки у меня был переходный возраст, и я считала, что сама всё знаю и умею. Возможно, я ленилась, она заставляла, мне это, опять же, не нравилось, я отвечала ей.



В тот момент, видимо, у меня было слишком много смелости и дерзости. Мне пытались поставить голову на место, но она не поставилась, и я решила уйти.



Главное, о чём я жалею, – уйдя, я не поблагодарила её. Нужно было прийти к ней с цветами, поблагодарить за всё. Так я это всё-таки сделала! В тот же день, когда объявила, что ухожу совсем. Да я давно хотела пойти к ней, но не могла застать её. И конечно, я немного боялась, и мне было очень неловко. А в тот день я лежала дома, переписывалась с друзьями. И вдруг Диана (дочь Тутберидзе) мне пишет: «Полин, Этери Георгиевна на катке». Я резко вскакиваю и начинаю собираться. Меня спрашивают: «Ты куда?» — «Сейчас приду». И побежала за цветами.



Она улыбнулась, мы хорошо поговорили. Да, я не знала, какой реакции ждать от неё: может, она обижена, может, не хотела меня видеть. Но всё прошло хорошо», – цитирует Цурскую «Советский спорт».

Полина — победительница юниорского финала серии Гран-при 2015 года, а также первенства России среди юниоров 2015 года. В мае 2018 года она покинула группу Этери Тутберидзе и стала работать с тренером Еленой Буяновой.