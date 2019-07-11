Боброва: от слов Соловьёва я почувствовала укол ревности в сердце

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях, российская фигуристка Екатерина Боброва прокомментировала решение завершить карьеру. Боброва и Дмитрий Соловьёв также становились серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовыми призёрами чемпионата мира 2013 года, шестикратными призёрами чемпионатов Европы, семикратными чемпионами России.

«Мы с Димой договорились, что берём паузу, потому что он надеялся, что сможет меня уговорить покататься ещё. Он не хотел и не хочет заканчивать со спортом. А я всё же была уверена, что после рождения ребенка, скорее всего, не вернусь. Да, многие говорили – после родов у женщины появляется много сил и энергии. Приводили пример Татьяны Навки, которая сама признавалась, что тоже не собиралась продолжать карьеру после родов, но вернулась и всё выиграла. И меня не покидала мысль, что такое возможно. Но я точно знала, что буду полностью посвящать себя сыну или дочке – в тот момент, конечно, ещё не знала, кому. Я не хочу оставлять сына с бабушками или нянями, но это пришлось бы делать, если бы я продолжила кататься и тренироваться – потому что иначе, если хочешь добиться высоких результатов, никак. И даже дома фигурное катание меня бы не покидало, я бы постоянно думала о новых программах, новых элементах, что было сегодня на тренировке, что нужно исправить завтра, и так далее, и тому подобное. А я хочу полностью отдавать себя семье. Пришло время.



После Олимпиады в Пхёнчхане, когда мы обсуждали будущее, Дима только хитро улыбался: „Поговорим, поговорим ещё об этом…“ Когда же он понял моё настроение, что я хочу посвятить себя воспитанию ребёнка в семье, то осознал, что я склонна не возвращаться. Летом я, будучи беременной, выступала с ним в шоу. Но зимой я уже выходить на лёд не могла, а Дима хотел продолжать зарабатывать деньги. И Таня Навка предложила ему встать в пару с Леной Ильиных. Дима позвонил, предложил встретиться. И сказал: я буду ждать твоего окончательного решения, но если ты всё же решишь не возвращаться, я хотел бы кататься с Леной.

Конечно, когда я об этом узнала, некий укол ревности в сердце был. Я предполагала, что Дима захочет продолжить карьеру именно с ней, потому что знала, что она тоже думает о возвращении и о том, что не до конца реализовала себя в спорте. Честно скажу, хоть я и ждала этого разговора, он выбил меня из колеи. Всё-таки я была единственная партнёрша Димы и хотела таковой и остаться.

Второй момент: несмотря на то что мы с Леной Ильиных прекрасно общаемся, она — моя главная, можно сказать, соперница в карьере. И когда она каталась с Никитой Кацалаповым, и когда она стала кататься с Русланом Жиганшиным, мы с ней всегда бились. И в голове у меня не укладывалось – как же так, моя главная соперница будет кататься с моим партнёром? Драматичнее истории в жизни и не придумаешь.

Но при этом я понимала, что не могу сказать Диме «нет». Я видела, как он хочет кататься, что его просто прёт. И если они с Леной смогут продержать этот запал не только в первый сезон, но и в последующем, из них может получиться прекрасная пара. И это была бы совершенно другая пара, не похожая на пару Боброва – Соловьёв. Нас нельзя было бы сравнивать. Я не знаю, к какому решению ребята придут — будут они начинать свой проект или нет, но моё решение не возвращаться — точно окончательное», — цитирует Боброву РИА «Новости».

Олимпийская чемпионка фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры