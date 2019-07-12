11-летняя ученица Тутберидзе сделала тройной аксель, не выходя на лёд
11-летняя фигуристка Вероника Жилина, которая работает под руководством Этери Тутберидзе, выполнила тройной аксель.
Спортсменка сделала этот элемент на тренировке в зале на полу.
В прошлом сезоне тройной аксель в свои программы включили россиянка Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира.
Ранее 12-летний российский фигурист Максим Белявский опубликовал видео с тренировки, на которой он выполнил тулуп в пять оборотов со страховкой (на «удочке»). Юный спортсмен занимается в школе ЦСКА у Сергея Давыдова. На прошедшем первенстве России он завоевал серебро в старшей группе младшего возраста. Годом ранее Максим выиграл первенство России в младшей возрастной группе.
Видео доступно на странице Жилиной в "Инстаграме".
12-летний фигурист Белявский: пятерной тулуп начал учить вчера
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