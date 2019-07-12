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Загитова и Трусова выступят на соревнованиях Japan Open в октябре 2019 года

Загитова и Трусова выступят на соревнованиях Japan Open в октябре 2019 года
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова примут участие в турнире Japan Open 2019, который состоится 5 октября.

Спортсменки выступят за команду Европы. Также в эту команду включён испанец Хавьер Фернандес.

Как сообщает официальный сайт турнира, в составе сборной Японии оказались Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Сёма Уно. За американскую команду выступят Брэди Теннелл, Мираи Нагасу, Нэтан Чен и Винсент Чжоу. Составы ещё могут корректироваться.

На Japan Open 2018 Загитова одержала победу, установив мировой рекорд в произвольной программе (159,18).

Алина владеет всеми крупными титулами в женском одиночном фигурном катании — олимпийская чемпионка Игр 2018 года в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

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