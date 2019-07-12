Карякин сыграл вничью с Гири на старте этапа Гран-при ФИДЕ в Риге

В столице Латвии Риге сыграны первые партии первого круга второго этапа Гран-при ФИДЕ. Только одна из них завершилась победой одного из гроссмейстеров: француз Максим Вашье-Лаграв обыграл Давида Навару из Чехии. Остальные шесть партий завершились вничью.
Ничейный результат зафиксирован в партиях:
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Даниил Дубов (Россия) – 0,5:0,5.
Пётр Свидлер (Россия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 0,5:0,5.
Сергей Карякин (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5.
Никита Витюгов (Россия) – Александр Грищук (Россия) – 0,5:0,5.
Хикару Накамура (США) – Веселин Топалов (Болгария) – 0,5:0,5.
Левон Аронян (Армения) — Юй Янъи (Китай) – 0,5:0,5.
Уэсли Со (США) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5.
Завтра, 13 июля, состоятся ответные поединки в классические шахматы.
- 12 июля 2019
-
21:09
-
20:51
-
20:25
-
20:13
-
19:55
-
19:09
-
18:10
-
17:26
-
15:34
-
14:49
-
14:34
-
13:55
-
13:04
-
12:51
-
12:12
-
11:43
-
11:23
-
10:55
-
10:10
-
09:51
-
09:17
-
00:38
-
00:03
- 11 июля 2019
-
23:12
-
22:22
-
22:04
-
21:47
-
21:09
-
19:07
-
18:03
-
17:26
-
16:16
-
15:20
-
14:07
-
13:51