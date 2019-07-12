Карякин сыграл вничью с Гири на старте этапа Гран-при ФИДЕ в Риге

В столице Латвии Риге сыграны первые партии первого круга второго этапа Гран-при ФИДЕ. Только одна из них завершилась победой одного из гроссмейстеров: француз Максим Вашье-Лаграв обыграл Давида Навару из Чехии. Остальные шесть партий завершились вничью.

Ничейный результат зафиксирован в партиях:

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Даниил Дубов (Россия) – 0,5:0,5.

Пётр Свидлер (Россия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 0,5:0,5.

Сергей Карякин (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5.

Никита Витюгов (Россия) – Александр Грищук (Россия) – 0,5:0,5.

Хикару Накамура (США) – Веселин Топалов (Болгария) – 0,5:0,5.

Левон Аронян (Армения) — Юй Янъи (Китай) – 0,5:0,5.

Уэсли Со (США) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5.

Завтра, 13 июля, состоятся ответные поединки в классические шахматы.