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Мужская сборная России по регби-7 не сумела отобраться на Олимпиаду — 2020

Мужская сборная России по регби-7 не сумела отобраться на Олимпиаду — 2020
Другие / Прочие виды спорта 0

Мужская сборная России по регби-7 потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. В заключительном туре группового этапа россияне победили украинцев (40:7). В первых двух матчах сборная России уступила испанцам (0:47) и ирландцам (14:56).

В европейском квалификационном турнире, который проходит в Коломье (Франция), российские регбисты заняли третье место в группе В. Но этот результат стал худшим среди показателей трёх команд, также ставших третьими в своих подгруппах, и не позволил россиянам пробиться в четвертьфинал.

Победитель квалификационного турнира получит прямую путевку на Олимпийские игры в Токио. Призёры выйдут в финальный раунд квалификации на Игры-2020.

Россияне в первом матче турнира за 9–12-е место сыграют с командой Венгрии.

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