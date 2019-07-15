Синхронистка Ромашина выиграла квалификацию на ЧМ по водным видам спорта

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Светлана Ромашина одержала победу в квалификации с произвольной программой «Кармен» на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Ромашина получила от судей 96,4667 балла. Второе место заняла Она Карбонель из Испании (93,8333), третьей стала представительница Японии Юкико Инуи (92,5667).

Ранее Ромашина выиграла золото ЧМ с технической программой в дуэте со Светланой Колесниченко.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут проходить на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.