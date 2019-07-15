Минибаев и Бондарь — серебряные призёры ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки

Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Результат Минибаева и Бондаря — 444,60 балла. В этой дисциплине спортсмены завоевали для России лицензию на Олимпиаду 2020 года в Токио.
Победу одержали представители Китая Цао Юань и Чэнь Айсэнь (486,93). Бронзовые награды в активе британцев Томаса Дейли и Мэттью Ли (425,91).
Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут проходить на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.
- 15 июля 2019
-
17:58
-
17:28
-
16:46
-
16:31
-
16:23
-
15:48
-
15:19
-
14:55
-
14:01
-
13:52
-
13:20
-
12:41
-
12:02
-
11:22
-
11:04
-
10:51
-
10:33
-
10:25
-
09:37
-
09:19
-
09:07
- 14 июля 2019
-
23:34
-
20:31
-
19:34
-
19:01
-
18:51
-
17:30
-
16:41
-
16:24
-
15:40
-
14:55
-
14:23
-
13:53
-
13:12
-
12:43