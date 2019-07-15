Минибаев и Бондарь — серебряные призёры ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки

Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Результат Минибаева и Бондаря — 444,60 балла. В этой дисциплине спортсмены завоевали для России лицензию на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Победу одержали представители Китая Цао Юань и Чэнь Айсэнь (486,93). Бронзовые награды в активе британцев Томаса Дейли и Мэттью Ли (425,91).

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут проходить на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.