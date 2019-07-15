Сборная Украины по пляжному футболу не выступит в квалификации ЧМ-2019 в Москве

Сборная Украины по пляжному футболу не приедет в Москву на европейскую квалификацию к чемпионату мира.

«Сборная Украины не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. Это решение Федерации футбола Украины», — цитирует ТАСС источник в Ассоциации пляжного футбола Украины.

Напомним, что с 11 апреля 2018 года утратил силу приказ Министерства молодёжи и спорта Украины, который запрещал участие украинских спортсменов в соревнованиях, проводимых на территории России. Вместо этого было запрещено финансировать проведение учебно-тренировочных сборов и участие спортсменов в соревнованиях, которые проводятся на территории России.

Турнир пройдёт с 19 по 27 июля в московском спорткомплексе «Лужники». По итогам жеребьёвки первого группового этапа сборная Украины попала в одну группу с командами Испании, Азербайджана и Латвии.