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Немец Веллброк победил на ЧМ в плавании на открытой воде, Абросимов — 19-й

Немец Веллброк победил на ЧМ в плавании на открытой воде, Абросимов — 19-й
Другие / Водные виды спорта 0

Немец Флориан Веллброк выиграл заплыв на 10 км на открытой воде в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Вторым стал француз Марк-Антуан Оливье, третьим — Роб Муффельс.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Кирилл Абросимов, занявший 19-е место.

Плавание на открытой воде. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Мужчины. 10 км
1. Флориан Веллброк (Германия) — 1:47.55,90.
2. Марк-Антуан Оливье (Франция) — +0,20.
3. Роб Муффельс (Германия) — +1,50...
19. Кирилл Абросимов (Россия) — +1.00,00...
22. Евгений Дратцев (Россия) — +1.41,50.

Для завоевания олимпийской лицензии спортсменам нужно было попасть в первую десятку. Россияне ещё могут квалифицироваться на Игры-2020 через чемпионат Европы и отборочный турнир, который состоится в Японии в 2020 году.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. Открытая вода 10 км
16 июля 2019 года, вторник. 02:00 МСК
1
Флориан Веллброк
Германия
1:47:55.9
2
Марк-Антуан Оливье
Франция
+0.20
3
Роб Муффельс
Германия
+1.50
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