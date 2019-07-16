Чуйнышена и Тимошинина не вышли в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с вышки

Россиянки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина не смогли выйти в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
В квалификации Чуйнышена заняла 30-е место с результатом 235,30 балла. Тимошинина стала 31-й (233,25). Лучшей на предварительном этапе соревнований стала представительница Китая Лу Вэй (383,75).
Вчера, 15 июля, россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с вышки. В этой дисциплине спортсмены завоевали для России лицензию на Олимпиаду 2020 года в Токио.
Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу.
- 16 июля 2019
-
11:13
-
11:04
-
10:50
-
10:47
-
10:42
-
10:27
-
09:40
-
09:14
-
09:06
-
00:26
- 15 июля 2019
-
23:30
-
22:48
-
21:52
-
20:51
-
20:28
-
19:49
-
18:56
-
18:41
-
17:58
-
17:28
-
16:46
-
16:31
-
16:23
-
15:48
-
15:19
-
14:55
-
14:01
-
13:52
-
13:20
-
12:41
-
12:02
-
11:22
-
11:04
-
10:51
-
10:33