Чуйнышена и Тимошинина не вышли в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с вышки

Россиянки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина не смогли выйти в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

В квалификации Чуйнышена заняла 30-е место с результатом 235,30 балла. Тимошинина стала 31-й (233,25). Лучшей на предварительном этапе соревнований стала представительница Китая Лу Вэй (383,75).

Вчера, 15 июля, россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с вышки. В этой дисциплине спортсмены завоевали для России лицензию на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу.