Медведева – о тренировках в Канаде: чувствую себя, как дома

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от тренировок в Канаде. По окончании сезона-2017/18 она покинула группу Этери Тутберидзе и стала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
«Минувший сезон был очень сложным как в физическом, так и в психологическом плане. Мне было нелегко адаптироваться к новой обстановке, хотя сначала я думала, что сложностей не возникнет. Однако ко всему я привыкла только сейчас. В «Крикет-клабе» я чувствую себя абсолютно комфортно, как дома. Такое ощущение, будто катаюсь здесь уже много лет.
Я всю жизнь мечтала приходить на каток и чувствовать себя, как дома. Здесь очень уютно. Хочется возвращаться сюда вновь и вновь. Раньше тренировочный каток был для меня местом работы. Он ассоциировался только с тяжёлым трудом. Но «Крикет-клаб» ассоциируется с работой, которая мне нравится. Ты можешь делать всё только для себя", — цитирует Медведеву официальный сайт ISU.
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