Плющенко примкнул к 40 Years Challenge и опубликовал состаренные фото

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал участником популярного флешмоба 40 Years Challenge и опубликовал состаренную фотографию.

«Дедулька в деле», — подписал кадры Плющенко.

Посмотреть фото можно на странице фигуриста в «Инстаграме».

40 Years Challenge – новое «вирусное» развлечение пользователей интернета. Благодаря функции приложения Face App каждый желающий может узнать, как он будет выглядеть в старости.

Плющенко также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырёхкратным победителем финалов мировой серии Гран-при, чемпионом мира среди юниоров и 10-кратным чемпионом России. Делит с Гиллисом Графстрёмом рекорд по количеству олимпийских наград в мужском одиночном фигурном катании.