Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории чемпионатов мира

Российская синхронистка Светлана Ромашина выиграла золотую медаль в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Она набрала 97,1333 балла.
Второе место заняла испанка Она Карбонель (94,5667). Тройку призёров замкнула представительница Японии Юкико Инуи (93,2000).
Для Светланы это 20-я золотая награда на чемпионатах мира. Это рекорд среди синхронисток. Она обошла соотечественницу Наталью Ищенко, завоевавшую 19 золотых медалей.
В общем медальном зачёте чемпионата мира 2019 года лидирует сборная Китая, завоевавшая 9 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую награды. На втором месте — Россия (5-3-0). Третью позицию делят Украина и Германия (1-0-2).
Соревнования по синхронному плаванию в Кванджу завершатся 19 июля.
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