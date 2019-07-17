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Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории чемпионатов мира

Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории чемпионатов мира
Другие / Водные виды спорта 0

Российская синхронистка Светлана Ромашина выиграла золотую медаль в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Она набрала 97,1333 балла.

Второе место заняла испанка Она Карбонель (94,5667). Тройку призёров замкнула представительница Японии Юкико Инуи (93,2000).

Для Светланы это 20-я золотая награда на чемпионатах мира. Это рекорд среди синхронисток. Она обошла соотечественницу Наталью Ищенко, завоевавшую 19 золотых медалей.

В общем медальном зачёте чемпионата мира 2019 года лидирует сборная Китая, завоевавшая 9 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую награды. На втором месте — Россия (5-3-0). Третью позицию делят Украина и Германия (1-0-2).

Соревнования по синхронному плаванию в Кванджу завершатся 19 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Соло. Произвольная программа
17 июля 2019 года, среда. 13:00 МСК
1
Светлана Ромашина
Россия
97.1333
2
Она Карбонель
Испания
94.5667
3
Юкико Инуи
Япония
93.2000
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