Фигуристка Губанова отчислена из ЦСКА за несоответствие спортивной формы
Одна из самых перспективных фигуристок России, 16-летняя Анастасия Губанова, была отчислена из ЦСКА по решению тренера Елены Буяновой (Водорезовой).
«Настя была отчислена из ЦСКА после сбора за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам», — приводит слова Буяновой РИА «Новости».
Серебряный призёр юниорского Финала Гран-при 2016 года и Финала Кубка России—2018 Губанова тренировалась у Буяновой с марта 2018 года. В сезоне-2018/19 на Тallinn Trophy фигуристка стала четвёртой, а на «Золотом коньке Загреба» завоевала серебро.
До переезда в Москву Губанова много лет тренировалась у Ангелины Туренко в Санкт-Петербурге, куда теперь вернулась.
Спортсменка вошла в резервный состав сборной России на сезон-2019/20.
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