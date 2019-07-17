Фигуристка Губанова отчислена из ЦСКА за несоответствие спортивной формы

Одна из самых перспективных фигуристок России, 16-летняя Анастасия Губанова, была отчислена из ЦСКА по решению тренера Елены Буяновой (Водорезовой).

«Настя была отчислена из ЦСКА после сбора за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам», — приводит слова Буяновой РИА «Новости».

Серебряный призёр юниорского Финала Гран-при 2016 года и Финала Кубка России—2018 Губанова тренировалась у Буяновой с марта 2018 года. В сезоне-2018/19 на Тallinn Trophy фигуристка стала четвёртой, а на «Золотом коньке Загреба» завоевала серебро.

До переезда в Москву Губанова много лет тренировалась у Ангелины Туренко в Санкт-Петербурге, куда теперь вернулась.

Спортсменка вошла в резервный состав сборной России на сезон-2019/20.