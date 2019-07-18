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Се Сыи выиграл золото ЧМ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Шлейхер — 9-й

Се Сыи выиграл золото ЧМ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Шлейхер — 9-й
Другие / Водные виды спорта 0

Китаец Се Сыи завоевал золотую медаль в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Его результат — 545,45 балла.

Серебряным призёром стал его соотечественник Цао Юань (517,85). Бронза досталась британцу Джеку Ло (504,55).

Россиянин Никита Шлейхер занял девятое место (442,95), Евгений Кузнецов — 10-е (434,55). Благодаря выходу в финал соревнований в этом виде программы Никита и Евгений завоевали для сборной России лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (6-3-0). Команда Германии идёт третьей (2-0-2).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
18 июля 2019 года, четверг. 14:45 МСК
1
Сийи Се
Китай
545.45
2
Цао Юань
Китай
517.85
3
Джек Лафер
Великобритания
504.55
Прыгуны в воду Шлейхер и Кузнецов завоевали олимпийские лицензии
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