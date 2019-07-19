Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли квалификацию на ЧМ-2019

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев заняли первое место в квалификации в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). За своё выступление они получили 93,1000 балла.

Вторыми стали итальянцы Манила Фламини и Джорджо Минизини (91,6000), третьими — японцы Юми Адати и Ацуси Абэ (89,8000).

Финал в этом виде программы состоится завтра, 20 июля. Ранее Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото чемпионата мира 2019 года в технической программе.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (6-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-2).