Россияне завоевали серебро в мужской эстафете 4x100 м вольным стилем на ЧМ

Российские пловцы Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов завоевали серебро в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).



Первыми в финальном заплыве с результатом 3 минуты 9,06 секунды стали представители США Калеб Дрессел, Блэйк Пирони, Зак Эппл и Нэтан. Россияне уступили им 0,91 секунды. Бронзовая награда досталась австралийцам (Камерон Макэвой, Клайд Льюис, Александер Грэм и Кайл Чалмерс), показавшим результат 3.11,22.



В аналогичной дисциплине у женщин победу одержали представительницы Австралии, вторым стали спортсменки из США, третье место заняла сборная Канады.



Женская команда России не смогла пробиться в финал, показав девятый результат по итогам предварительных заплывов.

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