Австралийский пловец отказался стоять на подиуме с китайцем, бившим пробирки

Австралийский пловец Мак Хортон на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу во время награждения отказался подниматься на подиум вместе с трёхкратным олимпийский чемпионом из Китая Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.
Сегодня, 21 июля, Сунь Ян завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем, показав результат 3 минуты 42,44 секунды. Хортон (3.43,17) стал вторым. Третье место занял итальянец Габриэле Детти (3.43,23).
Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), трёхкратный олимпийский чемпион разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера.
Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Во время визита допинг-офицеров мать спортсмена попросила охранника принести молоток в комнату, где Сунь Ян проходил тестирование, а врач сборной Китая предложил спортсмену разбить пробирки, чтобы испортить образцы.
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