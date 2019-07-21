Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Австралийский пловец отказался стоять на подиуме с китайцем, бившим пробирки

Австралийский пловец отказался стоять на подиуме с китайцем, бившим пробирки
Другие / Водные виды спорта 0

Австралийский пловец Мак Хортон на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу во время награждения отказался подниматься на подиум вместе с трёхкратным олимпийский чемпионом из Китая Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.

Сегодня, 21 июля, Сунь Ян завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем, показав результат 3 минуты 42,44 секунды. Хортон (3.43,17) стал вторым. Третье место занял итальянец Габриэле Детти (3.43,23).

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), трёхкратный олимпийский чемпион разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера.

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Во время визита допинг-офицеров мать спортсмена попросила охранника принести молоток в комнату, где Сунь Ян проходил тестирование, а врач сборной Китая предложил спортсмену разбить пробирки, чтобы испортить образцы.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент