Борцы принесли сборной России 4 бронзы в первый день юношеского фестиваля в Баку

Сборная России завоевала четыре бронзовые медали в первый день летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в Баку (Азербайджан).

Бронзовыми призёрами стали борцы вольного стиля Эльдар Асакаев (до 45 кг) и Магомед-Эми Эльтемиров (до 55 кг), в также борцы греко-римского стиля Максим Гуров (до 45 кг) и Данил Григорьев (до 55 кг).

XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Баку, Азербайджан

Борьба вольная. До 45 кг

1. Мурад Хагвердиев (Азербайджан).

2. Николози Сантеладзе (Грузия).

3. Эльдар Асакаев (Россия).

До 55 кг

1. Симоне Пиродду (Италия).

2. Абульфас Насиров (Азербайджан).

3. Бенедек Киш (Венгрия) и Магомед-Эми Эльтемиров (Россия).

Борьба греко-римская. До 45 кг

1. Фарид Садихли (Азербайджан).

2. Умут Кобан (Турция).

3. Максим Гуров (Россия) и Каспарс Бондаренко (Латвия).

До 55 кг

1. Глеб Макаренко (Беларусь).

2. Ромео Беридзе (Грузия).

3. Нихат Маммадли (Азербайджан) и Данил Григорьев (Россия).