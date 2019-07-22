Туктамышева: что у меня получается лучше всего? Постолимпийский сезон

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы подписчиков своей страницы в «Инстаграме».
Вопрос: Как тебе удается так высоко прыгать?
Елизавета Туктамышева: Я ем кашу по утрам.
В: Кто твой любимый музыкальный исполнитель?
Е.Т.: Псой Короленко.
В: Что из японской кухни тебе нравится?
Е.Т.: Я люблю всё.
В: Почему каскад лутц-риттбергер считается сложным в фигурном катании?
Е.Т.: Потому что он сложный.
В: Кто первым прыгнул тройной аксель, ты или Андрей Лазукин?
Е.Т.: Я.
В: На что ты можешь смотреть бесконечно?
Е.Т.: На огонь, воду и Андрея, падающего с акселя.
В: Что у тебя получается лучше всего?
Е.Т.: Постолимпийский сезон.
В постолимпийском сезоне-2015 Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы, а в сезоне-2018/19 стала бронзовым призёром финала Гран-при и бронзовым призёром командного чемпионата мира в составе сборной России. Личные чемпионаты Европы и мира Туктамышева пропустила после того, как не смогла выступить на чемпионате России из-за болезни.
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