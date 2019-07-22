Пригода — пятый на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира, Чупков — восьмой
Британец Адам Пити одержал победу на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Лучший результат среди россиян продемонстрировал Кирилл Пригода, ставший пятым.
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Мужчины. 100 м брассом
1. Адам Пити (Великобритания) — 57,14.
2. Джеймс Вилби (Великобритания) — +1,32.
3. Янь Цзыбей (Китай) — +1,49...
5. Кирилл Пригода (Россия) — +1,95…
8. Антон Чупков (Россия) — +2,05.
На дистанции 100 м баттерфляем у женщин победила канадка Маргарет Макнил.
Женщины. 100 м баттерфляем
1. Маргарет Макнил (Канада) — 55,83.
2. Сара Шёстрем (Швеция) — +0,39.
3. Эмма Маккин (Австралия) — +0,78.
Чемпиона мира завершится 28 июля.
Водные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. 100 м брасс
22 июля 2019 года, понедельник. 14:02 МСК
1
Адам Пити
Великобритания
57.14
2
Джеймс Вилби
Великобритания
+1.32
3
Янь Цзыбей
Китай
+1.49
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