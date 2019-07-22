Пригода — пятый на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира, Чупков — восьмой

Британец Адам Пити одержал победу на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Лучший результат среди россиян продемонстрировал Кирилл Пригода, ставший пятым.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Мужчины. 100 м брассом

1. Адам Пити (Великобритания) — 57,14.

2. Джеймс Вилби (Великобритания) — +1,32.

3. Янь Цзыбей (Китай) — +1,49...

5. Кирилл Пригода (Россия) — +1,95…

8. Антон Чупков (Россия) — +2,05.

На дистанции 100 м баттерфляем у женщин победила канадка Маргарет Макнил.

Женщины. 100 м баттерфляем

1. Маргарет Макнил (Канада) — 55,83.

2. Сара Шёстрем (Швеция) — +0,39.

3. Эмма Маккин (Австралия) — +0,78.

Чемпиона мира завершится 28 июля.

