Сотникова собирается выучить элементы парного катания

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи россиянка Аделина Сотникова опубликовала в «Инстаграме» новый ролик, в котором она исполняет поддержку из парного катания вместе с российским фигуристом Алексеем Рогоновым.
Сотникова отметила, что хочет выучить элементы парного катания. В настоящее время она участвует в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки.
«Учиться новому никогда не поздно. P. S. В планах выучить элементы парного катания. Думаю, я смогу», – написала Сотникова.
Первую победу на чемпионате России среди взрослых Сотникова одержала в 2008 году в возрасте 12 лет. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16. О завершении карьеры она официально не объявляла.
Запись доступна на странице Сотниковой в «Инстаграме».
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