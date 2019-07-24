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Сборная России осталась без медали в смешанной комбинированной эстафете на ЧМ

Сборная России осталась без медали в смешанной комбинированной эстафете на ЧМ
Другие / Водные виды спорта 0

Сборная России в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Марии Каменевой заняла четвёртое место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Первое место заняли австралийцы, второе — американцы, третье — британцы.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Смешанная комбинированная эстафета. 4х100 м

1. Австралия (Митч Ларкин, Мэттью Уилсон, Эмма Маккеон, Кейт Кэмпбелл) — 3.39,08.
2. США (Райан Мёрфи, Лилли Кинг, Кэлеб Дрессел, Симона Мануэль) — 3.39,10.
3. Великобритания (Джорджия Дэвис, Адам Пити, Джеймс Гай, Фрея Андерсон) — 3.40,68.
4. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Мария Каменева) — 3.40,78.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (5-3-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м
24 июля 2019 года, среда. 15:50 МСК
1
Австралия
3:39.08
2
США
+0.02
3
Великобритания
+1.60
Россияне прошли в финал смешанной комбинированной эстафеты на ЧМ в Кванджу
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