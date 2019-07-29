Гроссмейстер Грищук сравнил классические шахматы с «Тур де Франс»

Российский гроссмейстер Александр Грищук, который преследует лидера, француза Максима Вашье-Лаграва, на этапе Grand Chess Tour по быстрым шахматам в Париже, нашёл много общего между игрой в классические шахматы и завершившейся накануне на Елисейских полях веломногодневкой «Тур де Франс».

«Классические шахматы можно сравнить с «Тур де Франс», потому что это очень скучно и длится целыми днями», — цитирует Грищука Chess24com.

«Тур де Франс» — самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более 100 лет во Франции. Накануне победу в веломногодневке одержал колумбиец Эган Берналь из команды INEOS.

Грищук — трёхкратный чемпион мира по блицу, а также двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад и четырёхкратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России.