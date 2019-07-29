Губерниев: наши пловцы в Токио всех победят! Кто не согласен — слабый биатлонист

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления российских пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
«Ещё раз хочу сказать спасибо сборной России по плаванию! Вы крутые, настоящие спортсмены, Команда! И спасибо болельщикам за горячую поддержку! Наши пловцы в Токио всех победят! Кто не согласен, тот слабый биатлонист», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
На чемпионате мира — 2019 сборная России по плаванию обновила национальный рекорд по количеству медалей, завоёванных на первенстве планеты. Российские пловцы выиграли 16 медалей — три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых наград. До этого самым успешным чемпионатом мира для сборной России был турнир 1994 года. Тогда россияне завоевали 11 медалей — четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые, однако тогда было разыграно 32 комплекта наград, а в 2019-м – 42.
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