МФК «Спартак» провёл финальный этап всероссийских просмотровых сборов

Мини-футбольный клуб «Спартак» провёл заключительный этап всероссийских просмотровых сборов для футболистов 2001-2005 годов рождения, сообщает пресс-служба красно-белых.
В решающем этапе отбора приняли участие 20 игроков со всех уголков России: Москва, Вологда, Севастополь, Ярославль, Серов, Югорск, Каменск-Уральский, Казань, Тюмень и многие другие. Трёхдневные сборы проводил тренерский тандем Сергея Абрамова и Андрея Цуканова.
«В первую очередь хотел бы выразить благодарность всем людям, которые в той или иной степени помогали нам с реализацией этого интересного и очень важного проекта. Мы провели три предварительных этапа просмотров в Москве, Екатеринбурге и Казани. И в каждом из городов мы нашли по-настоящему сильных ребят, которые готовы грызть землю ради своей мечты.
К сожалению, не обошлось и без ложки дёгтя. Нам не удалось провести просмотр в богатом на мини-футбольные таланты городе Новый Уренгой, но, посовещавшись, мы решили пойти навстречу ребятам, оставившим предварительные заявки, и отправили им приглашения на финальный отбор в Москву. По итогам проекта мы отобрали 12 игроков: большинство ребят пока будут выступать за молодёжную команду, но некоторых футболистов мы порекомендуем тренерскому штабу для занятий с первым составом, поэтому всё в руках у ребят!» — рассказал исполнительный директор академии «Спартак» Григорий Митин.
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