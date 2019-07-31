Стала известна сумма взноса России в бюджет ВАДА на 2020 год
Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков сообщил, что сумма взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства в 2020 году составит более $ 1 млн.
«Бюджет Всемирного антидопингового агентства до 2021 года будет увеличиваться ежегодно на 8%. Соответственно и индивидуальные взносы стран должны возрасти пропорционально». Таким образом, размер российского взноса в ВАДА в 2020 году увеличится на $ 75 739,76 и составит $ 1 022 486,76", — приводит слова Хрычикова ТАСС.
В 2019 году наибольшие взносы сделали США ($ 2 513 651), Япония ($ 1 502 800 + $ 163 312 как добровольный взнос) и Канада ($ 1 256 826).
Новым главой ВАДА в ноябре 2019 года станет поляк Витольд Банька.
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