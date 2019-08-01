Первый тренер Загитовой: я знала, что Алина будет олимпийской чемпионкой

Дамира Пичугина, первый тренер олимпийской чемпионки Алины по фигурному катанию Алины Загитовой, рассказала, как начиналась карьера уроженки Ижевска.



«Родители Алины чуть-чуть опоздали ко времени набора, пришли уже осенью, когда я сформировала состав группы. Пришлось создавать дополнительную группу из восьми человек. Мама, Ляйсан, очень хотела, чтобы дочь занялась фигурным катанием, поскольку ей нравился наш вид спорта. С ней в основном мы и контактировали, она очень внимательно следила за успехами Алины, будучи к тому времени беременной второй дочкой – Сабиной. Отец – Ильназ – тоже принимал участие в спортивной судьбе, на коньки Алину мы ставили в четыре руки.



О том, что Алина у меня начинала, я даже не сразу вспомнила. Откуда, когда по столько детей на льду катались, а я одна на всех, да ещё сын помогал. Он-то и помог вспомнить, поскольку хоккеист Ильназ Загитов для Альметьевска был, конечно же, значимой фигурой.



Когда Загитовы уезжали из Альметьевска, я просила маму Алины: «Не бросайте фигурное катание, у вас растёт будущая олимпийская чемпионка». Мы прошлой осенью виделись на турнире «Идель», и Ляйсан Загитова сама подошла ко мне с вопросом: «Откуда вы это знали, чтобы так уверенно предсказывать?» Знала. Более того, приободрила маму Алины, что она и чемпионкой мира станет, потому что верила в это, несмотря на Кихиру, Турсынбаеву и остальных. Надо верить! И они поверили, их путь был очень тернистым, что называется, из одной двери выгоняли, а они в другую шли», — цитирует Пичугину «Реальное время».

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала чемпионкой Игр-2018, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.