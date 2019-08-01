Сборная России сыграет с командой клубов регбийной Премьер-лиги

Национальная сборная России по регби 12 августа проведёт товарищескую игру со сборной клубов Премьер-лиги.

«Товарищеская встреча станет важным элементом тренировки командного взаимодействия игроков накануне тест-матча 17 августа со сборной Италии. В сборную клубов вошли игроки основных составов «Славы», «ВВА-Подмосковья» и «Кубани».

Для болельщиков и любителей регби предоставляется уникальная возможность лично увидеть подготовку нашей сборной, которая 20 сентября матчем с Японией открывает Кубок мира по регби — 2019.



По окончании матча предусмотрены автограф- и фотосессии для болельщиков с игроками обеих команд. Будет продаваться регбийная атрибутика и сувениры», — сообщается на сайте Федерации регби России (ФРР).



Матч начнётся в 19:00 мск на стадионе «Слава» (Москва, ул. Селезневская, д. 13а). Вход свободный.