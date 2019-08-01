Сборная России сыграет с командой клубов регбийной Премьер-лиги

Национальная сборная России по регби 12 августа проведёт товарищескую игру со сборной клубов Премьер-лиги.
«Товарищеская встреча станет важным элементом тренировки командного взаимодействия игроков накануне тест-матча 17 августа со сборной Италии. В сборную клубов вошли игроки основных составов «Славы», «ВВА-Подмосковья» и «Кубани».
Для болельщиков и любителей регби предоставляется уникальная возможность лично увидеть подготовку нашей сборной, которая 20 сентября матчем с Японией открывает Кубок мира по регби — 2019.
По окончании матча предусмотрены автограф- и фотосессии для болельщиков с игроками обеих команд. Будет продаваться регбийная атрибутика и сувениры», — сообщается на сайте Федерации регби России (ФРР).
Матч начнётся в 19:00 мск на стадионе «Слава» (Москва, ул. Селезневская, д. 13а). Вход свободный.
- 1 августа 2019
-
19:36
-
19:18
-
19:17
-
18:37
-
18:17
-
16:41
-
16:00
-
15:17
-
14:54
-
14:47
-
13:58
-
13:34
-
12:48
-
12:42
-
11:45
-
10:33
-
09:37
-
00:56
-
00:39
- 31 июля 2019
-
23:56
-
22:58
-
22:10
-
21:55
-
21:28
-
21:03
-
19:35
-
19:09
-
19:00
-
18:51
-
17:53
-
17:09
-
16:53
-
15:38
-
15:21
-
15:08