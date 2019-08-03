Медведева показала, с кем тренируется в Торонто

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в «Инстаграме» фотографии спортсменов, с которыми она тренируется в Канаде в группе Брайана Орсера.
«Немного повеселились», — написала 19-летняя Медведева.
Ранее уроженка Москвы показала фрагменты новой произвольной программы, поставленной на сезон-2019/20 канадским хореографом Ше-Линн Бурн, которая была чемпионкой мира — 2003 в танцах на льду в паре с Виктором Краатцем. Программа поставлена на музыку из американского кинофильма «Мемуары гейши».
Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады — 2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.
Фотография доступна на странице Медведевой в «Инстаграме».
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