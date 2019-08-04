Россиянин Тютрин выиграл золото на турнире по вольной борьбе в Польше

Российский борец вольного стиля Ариан Тютрин победил на международном турнире в Польше. В весовой категории до 57 килограммов он одолел в финальном поединке Нурислама Санаева из Казахстана. Бронзовые награды завоевали россиянин Расул Гамзатов и представитель Китая Лиу Мингху.
Другой россиянин Магомедрасул Идрисов стал первым в весе до 61 кг. Его соотечественник Гаджи Набиев выиграл соревнования в весовой категории до 79 кг.
У женщин россиянка Мария Гурова одержала победу в категории до 55 кг — в финальной схватке она оказалась сильнее соотечественницы Марины Симонян. В весе до 59 кг первенствовала россиянка Любовь Овчарова.
В категории до 65 кг бронзовую награду завоевала Наталья Федосеева. Ещё одна представительница России Ксения Буракова стала третьей в весе до 72 кг. Другая россиянка Валерия Чепсаракова взяла бронзу в весе до 50 кг.
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