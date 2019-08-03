Возобновивший карьеру борец-вольник Махов вышел в финал турнира в Польше

Трёхкратный чемпион мира российский борец Билял Махов, возобновивший карьеру после почти двухлетнего перерыва, вышел в финал международного турнира по вольной борьбе мемориал Циолковского в Варшаве. За титул в весовой категории до 125 кг Махов 4 августа сразится с канадцем Амаром Деси.

В ходе соревнований 31-летний Махов выиграл три схватки. Сначала разгромил поляка Роберта Барана со счётом 11:0, во втором поединке выиграл на туше у Юсупа Батирмурзаева из Казахстана, а в полуфинале со счётом 4:0 победил венгра Даниэля Лигети.

Ещё один россиянин, выступающий в этой весовой категории, Алан Хугаев, уступил Деси и поборется за бронзу турнира.

В последний раз Махов выходил на ковер в ноябре 2017 года — на абсолютном чемпионате России в Воронеже. Тогда в финале категории до 125 кг он победил Хугаева, а в решающей схватке в абсолютном весе — Батрадза Газзаева. Затем спортсмен взял перерыв в карьере, чтобы восстановить здоровье, и в марте 2018 года перенёс операцию на позвоночнике в израильской клинике.