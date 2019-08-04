Плющенко в отпуске занял второе место на турнире по гольфу в Сардинии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время отпуска не забывает о спорте. Плющенко принял участие и занял второе место на турнире по гольфу в Сардинии — в клубе Pevero Golf Club. В соревнованиях приняли участие 100 человек, уточнил Евгений в комментарии к видео с вручением трофея, которое он разместил на своей странице в «Инстаграме».

«Ну что, друзья, второе место! Кубок. Вот так вот проводим отпуск, а ещё и соревнуемся. Поэтому все на спорт, а меня поздравляйте! Спасибо большое, второе место, будем стремиться к первому», — сказал Плющенко, получив трофей из рук организаторов.

Для Плющенко гольф является страстью, помогает развивать концентрацию и даёт отличную физическую нагрузку на свежем воздухе.

Видео доступно на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».