Знаменосец двух Паралимпиад нарушил антидопинговые правила

Один из ведущих парапловцов Казахстана 26-летний Ануар Ахметов дисквалифицирован за употребление допинга. У него был обнаружен туаминогептан — стимулятор, который облегчает дыхание. Как правило, он входит в состав назальных спреев.

Ахметов доказал непреднамеренность попадания в свой организм запрещённой субстанции и получил всего девять месяцев дисквалификации. Уже в ноябре он сможет вернуться в бассейн.

Спортсмен с нарушением зрения пять раз побеждал на Паразиатских играх, устанавливал континентальные рекорды, признавался лучшим паралимпийцем республики. В феврале 2019 года Ахметов отправился на Кубок мира в Австралию. Эти соревнования были лицензионными на чемпионат мира и Паралимпийские игры в Токио-2020. Ануар планировал выступить на трёх дистанциях. После первой из них – на 50 м брассом – он не прошёл допинг-тест.

Ахметову дважды доверяли государственный флаг на церемонии открытия Паралимпиады. Он был знаменосцем в 2012 году в Лондоне и в 2016-м – в Рио-де-Жанейро.