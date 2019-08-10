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Пятиборец Лифанов завоевал олимпийскую лицензию на Игры-2020

Пятиборец Лифанов завоевал олимпийскую лицензию на Игры-2020
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Александр Лифанов завоевал олимпийскую лицензию на Игры-2020 в Японии, заняв девятое место на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Бате (Великобритания). Олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун из-за плохого самочувствия снялся с соревнований после двух видов — плавания и фехтования.

Победу одержал британец Джеймс Кук, серебряным призёром стал француз Валентен Прад, бронзу завоевал чех Мартин Влаха.

Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Бат, Великобритания
Мужчины. Личные соревнования

1. Джеймс Кук (Великобритания) – 1477.
2. Валентен Прад (Франция) – 1464.
3. Мартин Влах (Чехия) – 1460…
9. Александр Лифанов (Россия) – 1434…
36. Александр Лесун (Россия) – 494.

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