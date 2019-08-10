Пятиборец Лифанов завоевал олимпийскую лицензию на Игры-2020

Россиянин Александр Лифанов завоевал олимпийскую лицензию на Игры-2020 в Японии, заняв девятое место на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Бате (Великобритания). Олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун из-за плохого самочувствия снялся с соревнований после двух видов — плавания и фехтования.

Победу одержал британец Джеймс Кук, серебряным призёром стал француз Валентен Прад, бронзу завоевал чех Мартин Влаха.

Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Бат, Великобритания

Мужчины. Личные соревнования

1. Джеймс Кук (Великобритания) – 1477.

2. Валентен Прад (Франция) – 1464.

3. Мартин Влах (Чехия) – 1460…

9. Александр Лифанов (Россия) – 1434…

36. Александр Лесун (Россия) – 494.