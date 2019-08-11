Пятиборки Хураськина и Петрова выиграли эстафету на ЧЕ в Бате

Российские спортсмены завоевали одну медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью в Бате (Великобритания). Золото России принесли Екатерина Хураськина и Анастасия Петрова в эстафете.

В личных соревнованиях олимпийскую лицензию на Игры-2020 завоевала победительница юниорского чемпионата мира 2019 года Аделина Ибатуллина, занявшая 11-е место. Чемпионка мира 2017 года чемпионкой мира 2017 года Гульназ Губайдуллина не закончила дистанцию в конкуре.

Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Бат, Великобритания

Женщины. Личное первенство

1. Лаура Асадаускайте (Литва) – 1390.

2. Кэйт Френч (Великобритания) – 1381.

3. Ирина Просенцова (Белоруссия) – 1364…

11. Аделина Ибатуллина (Россия) – 1329…

17. Анна Буряк (Россия)…

28. Ульяна Баташова (Россия)…

33. Гульназ Губайдуллина (Россия).

Эстафета

1. Россия – 1374.

2. Италия – 1366.

3. Венгрия – 1363.