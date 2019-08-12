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Медведева осталась в восторге от прокатов российских юниоров

Медведева осталась в восторге от прокатов российских юниоров
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в «Инстаграме» фотографии с контрольных прокатов российских юниоров, пожелав спортсменам удачи в новом сезоне.

«Очень приятно было смотреть на наших юниоров. Поздравляю с отличными прокатами и началом соревновательного сезона. Будем болеть за вас! Удачи на предстоящих стартах», — написала 19-летняя Медведева.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.

Запись доступна в «инстаграме» Медведевой.

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