Медведева осталась в восторге от прокатов российских юниоров

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в «Инстаграме» фотографии с контрольных прокатов российских юниоров, пожелав спортсменам удачи в новом сезоне.
«Очень приятно было смотреть на наших юниоров. Поздравляю с отличными прокатами и началом соревновательного сезона. Будем болеть за вас! Удачи на предстоящих стартах», — написала 19-летняя Медведева.
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.
Запись доступна в «инстаграме» Медведевой.
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