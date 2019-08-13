В «Лужниках» загорелся универсальный спортзал «Дружба»

В универсальном спортзале «Дружба» в «Лужниках» возник пожар. К комплексу, который в настоящее время находится на реконструкции, выехали бригады спасателей.
«Администрация «Лужников» заявляет, что локальное возгорание на крыше «Дружбы» удалось потушить своими силами — с помощью огнетушителя. Здание находится на капитальном ремонте, основной контингент площадки — рабочие и строители», — сообщает телеграм-канал Mash.
Универсальный спортзал «Дружба» (знаменитая «ракушка») построен к XXII летним Олимпийским играм 1980 года и стал многофункциональной ареной. Там проводились соревнования по теннису, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, борьбе, спортивным танцам и мини-футболу. Он расположен на набережной Москвы-реки недалеко от станции метро «Воробьёвы горы».
К реконструкции спортзала, которая предполагает сохранение внешнего облика здания, приступили в 2017 году.
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