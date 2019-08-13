Медведева выступит на турнире Autumn Classic International в Канаде

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева в середине сентября выступит на турнире Autumn Classic International в городе Оквилл (Канада).

Россиянка вошла в предварительный список участников канадского турнира, опубликованный на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Также на соревнованиях планируется выступление двукратного олимпийского чемпиона из Японии Юдзуру Ханю и фигуристки Рики Кихиры.

Медведева будет единственной представительницей России на турнире, который пройдёт с 12 по 14 сентября. За неделю до этого в Москве состоятся контрольные прокаты фигуристов национальной сборной.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.